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Press TV: В Иране вступило в силу прекращения огня с Израилем

Иран объявил о прекращении огня с Израилем.

Источник: Комсомольская правда

Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана.

Иран в ночь на 24 июня нанес ответные удары по территории Израиля. Несколькими часами ранее Иерусалим выпустил ряд ракет по Тегерану. Армия обороны Израиля сообщила об объявлении воздушной тревоги на территории государства. ЦАХАЛ настоятельно рекомендует жителям не покидать укрытия.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран дали согласие в ближайшие часы полностью прекратить огонь.

Глава Белого дома уточнил, что Иран первым прекратит огонь, а Израиль — спустя 12 часов. Через сутки «мир отпразднует окончание 12-дневной войны».

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