Тольяттинский «Акрон» обыграл подмосковное «Знамя Труда» со счетом 3:1 23 июня

В Москве 23 июня прошел контрольный матч в рамках летних сборов ФК «Акрон». Тольяттинцы обыграли «Знамя Труда» со счетом 3:1.
Уже в первом тайме «Акрону» удалось забить три мяча. Дублем отметился Солтмурад Бакаев, а третий гол в ворота подмосковной команды забил Дмитрий Пестряков.
Во втором тайме Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в свои ворота, но это уже не помогло «Знамени Труда».
Напомним, что форвард «Акрона» Артем Дзюба продлил контракт с командой еще на один год.
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