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Тольяттинский «Акрон» обыграл подмосковное «Знамя Труда» со счетом 3:1 23 июня

В Москве 23 июня прошел контрольный матч в рамках летних сборов ФК «Акрон».

В Москве 23 июня прошел контрольный матч в рамках летних сборов ФК «Акрон». Тольяттинцы обыграли «Знамя Труда» со счетом 3:1.

Уже в первом тайме «Акрону» удалось забить три мяча. Дублем отметился Солтмурад Бакаев, а третий гол в ворота подмосковной команды забил Дмитрий Пестряков.

Во втором тайме Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в свои ворота, но это уже не помогло «Знамени Труда».

Далее у «Акрона» еще четыре контрольные игры. Команда сыграет 30 июня сразу два матча — со Строгино-М и Спартаком из Костромы. 7 июля тольяттинцам предстоит матч против тульского «Арсенала», а 11 — против СКА-Хабаровска.

Напомним, что форвард «Акрона» Артем Дзюба продлил контракт с командой еще на один год.

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