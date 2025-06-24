80 лет назад прошел Парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией

Командовал парадом другой прославленный маршал, Константин Рокоссовский. Во время церемонии выехать на площадь на конях должны были они оба, Жуков на светлом, а Рокоссовский на вороном. Это выглядело более эффектно и было частью традиции, хотя во время Второй мировой кавалерия уже потеряла свое былое значение. Сам Рокоссовский приводил свою версию, как получилось, что парад принимал Жуков, а не Сталин. По ней, все маршалы «единодушно» просили Сталина принять парад, но тот прямо ответил, что слишком стар, чтобы ездить на коне. В ответ собеседники главнокомандующего напомнили, что парад можно принять на машине, как это делал президент США Франклин Рузвельт.