Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу Прекращение огня вступило в силу после четырех волн атак Ирана на Израиль. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.Ранее Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль подписали соглашение о прекращении огня.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше