Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу Прекращение огня вступило в силу после четырех волн атак Ирана на Израиль. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.Ранее Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль подписали соглашение о прекращении огня.