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Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу

Прекращение огня вступило в силу после четырех волн атак Ирана на Израиль. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.Ранее Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль подписали соглашение о прекращении огня.

Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу Прекращение огня вступило в силу после четырех волн атак Ирана на Израиль. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.Ранее Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль подписали соглашение о прекращении огня.

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