Авария рейса BA009 с остановкой всех четырех двигателей произошла 43 года назад

Дойдя до кабины и открыв дверь, он увидел, что нос и лобовое стекло самолета освещены будто текущими по ним небольшими молниями. Для пассажиров это бы выглядело жутковато, но пилоты знают, что это огни святого Эльма, — в целом безопасное и отчасти полезное явление, связанное с атмосферным электричеством. В старину, когда такие огни загорались на мачтах парусников, моряки считали их предупреждением о возможном ударе молнии, и были правы. На самолетах они иногда появляются в высотных перистых облаках, но огни загорались все ярче и ярче, будто впереди была гроза, — но метеорадар показывал только чистое небо.