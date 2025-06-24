Ошпаренного в бане омича выручили инспектора ГИБДД

В районе Тюкалинской развилки к инспекторам дорожно-патрульной службы обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что в салоне машины находится его 17-летний сын, который получил по месту жительства серьезные ожоги лица и тела — в бане нечаянно вылил на себя ковш с кипятком. Омич попросил полицейских помочь поскорее доставить пострадавшего в больницу.