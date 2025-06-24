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Ошпаренного в бане омича выручили инспектора ГИБДД

Парня с серьезными ожогами быстро доставили до больницы на полицейском патрульном автомобиле.

Источник: Комсомольская правда

О своевременной помощи 17-летнему парню, получившему в домашней бане серьезные ожоги, рассказали сегодня, 24 июня, омские полицейские в телеграм-канале «Омская полиция».

В районе Тюкалинской развилки к инспекторам дорожно-патрульной службы обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что в салоне машины находится его 17-летний сын, который получил по месту жительства серьезные ожоги лица и тела — в бане нечаянно вылил на себя ковш с кипятком. Омич попросил полицейских помочь поскорее доставить пострадавшего в больницу.

Автоинспекторы пересадили молодого человека в патрульный автомобиль, и минуя с помощью служебной возможности автомобильные пробки, быстро доставили парня в больницу. В настоящее время несовершеннолетний находится в ожоговом центре, его жизни ничего не угрожает, отметили в ведомстве.