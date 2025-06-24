С 25 июня в Самаре стартуют тестовые рейсы «Метеоров» до Казани и Саратова

Жители Самары, Казани и Саратова получат возможность отправиться в путешествие на борту современного скоростного судна на подводных крыльях — «Метеор-120Р».
Как сообщили в пресс-службе нижегородской компании «Водолет», организующей речные перевозки, будут проведены тестовые рейсы по новым межрегиональным маршрутам. Об этом рассказала ГТРК «Самара».
Эти поездки станут частью пилотного проекта, который может быть внедрён в регулярное расписание при положительной реакции пассажиров.
Главная цель — проверить логистику, удобство и спрос на водные перевозки между крупными городами Поволжья.
«Метеор-120Р» — это высокоскоростное судно на подводных крыльях, которое обеспечивает плавный ход и комфортную поездку даже на значительных расстояниях.
Расписание тестовых рейсов:
25 июня:
Саратов — Самара.
Отправление: 7:00 (по местному времени).
Прибытие в Самару: 16:20.
Время в пути: около 9,5 часов.
Стоимость билета: примерно 3 000 рублей.
26 июня:
Самара — Тольятти — Ульяновск — Казань.
Отправление из Самары: 11:00.
Прибытие в Тольятти: 13:30 | Отправление: 13:45.
Прибытие в Ульяновск: 16:15 | Отправление: 16:30.
Финальная точка — Казань: 19:30.
Общее время в пути: около 8,5 часов.
Стоимость билета: почти 9 000 рублей.
Такие рейсы открывают перед жителями региона принципиально новый способ перемещения между городами.
По сравнению с автобусами и поездами, «Метеор» предлагает не просто быструю доставку, но и эстетическое удовольствие от поездки.
Это отличная альтернатива для тех, кто предпочитает комфорт, свежий воздух и красивые виды.
Если тестовые рейсы пройдут успешно, то уже в следующем сезоне такие маршруты могут войти в число регулярных перевозок, сделав речной транспорт более доступным и популярным среди жителей и гостей Поволжья.
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