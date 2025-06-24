Главу РФПИ Дмитриева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

В этот же день также стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Согласно информации ведомства, Алаудинов находится в розыске с марта 2022 года. Ему предъявлено обвинение по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».