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Главу РФПИ Дмитриева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пополнил списки украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация следует из базы данных портала.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пополнил списки украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация следует из базы данных портала.

Киев обвинил его в финансировании России, а также в участии в «информационных операциях» против Украины, передает РИА Новости.

23 июня российского комика Азамата Мусагалиева на Украине внесли в список лиц, которые якобы несут угрозу национальной безопасности страны. В качестве причины принятия такого решения указано участие артиста в концерте в Донецкой Народной Республике в 2023 году, где он исполнил юмористическую патриотическую песню.

В этот же день также стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Согласно информации ведомства, Алаудинов находится в розыске с марта 2022 года. Ему предъявлено обвинение по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

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