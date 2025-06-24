Главу РФПИ Дмитриева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пополнил списки украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация следует из базы данных портала.
Киев обвинил его в финансировании России, а также в участии в «информационных операциях» против Украины, передает РИА Новости.
23 июня российского комика Азамата Мусагалиева на Украине внесли в список лиц, которые якобы несут угрозу национальной безопасности страны. В качестве причины принятия такого решения указано участие артиста в концерте в Донецкой Народной Республике в 2023 году, где он исполнил юмористическую патриотическую песню.
В этот же день также стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Согласно информации ведомства, Алаудинов находится в розыске с марта 2022 года. Ему предъявлено обвинение по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.