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На Дону началась приёмная кампания в вузы и колледжи

Вузы принимают документы до 25 июля.

Источник: РИА "Новости"

С 20 июня Ростовской области стартовал приём абитуриентов в учебные заведения среднего профессионального и высшего образования. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Отмечается, что выпускники, поступающие в колледжи и техникумы, могут сделать выбор в пользу одной из 39 рабочих профессий и 121 специальности СПО, включая направления федерального проекта «Профессионалитет».

Документы можно подать лично в приёмных комиссиях или онлайн через портал «Госуслуги».

Приём заявлений в вузы завершится 25 июля, в образовательные организации СПО на очное обучение — до 15 августа. Приём заявлений на творческие специальности ведётся до 10 августа.

Детали подачи заявлений абитуриентам рекомендуется уточнять в конкретных учебных заведениях.