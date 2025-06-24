На Дону началась приёмная кампания в вузы и колледжи

С 20 июня Ростовской области стартовал приём абитуриентов в учебные заведения среднего профессионального и высшего образования. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
Отмечается, что выпускники, поступающие в колледжи и техникумы, могут сделать выбор в пользу одной из 39 рабочих профессий и 121 специальности СПО, включая направления федерального проекта «Профессионалитет».
Документы можно подать лично в приёмных комиссиях или онлайн через портал «Госуслуги».
Приём заявлений в вузы завершится 25 июля, в образовательные организации СПО на очное обучение — до 15 августа. Приём заявлений на творческие специальности ведётся до 10 августа.
Детали подачи заявлений абитуриентам рекомендуется уточнять в конкретных учебных заведениях.