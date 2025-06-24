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Станислав Черчесов посетил тренировочную базу тольяттинского «Акрона» 23 июня

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов проведал команду «Акрон» на их тренировочной базе в «Рублево».

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов проведал команду «Акрон» на их тренировочной базе в «Рублево». Об этом сообщает тг-канал тольяттинцев.

Тренер пообщался с наставником тольяттинской команды Зауром Тедеевым, а также посмотрел контрольный матч между «Акроном» и «Знаменем Труда». Игра завершилась со счетом 3:1.

Напомним, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба подписал новый контракт с командой. Он останется в стане тольяттинской команды еще на один год.

В прошлом сезоне РПЛ, который был для тольяттинцев дебютным, команда заняла 9-е место. Дзюба забил 10 голов в 24 матчах.

Также, генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян и его помощник Руслан Пименов покинули команду из-за разногласий с руководством.

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