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Трамп: Режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу

Режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

— Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его! — написал он в соцсети Truth Social.

В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.

В тот же день конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала решение Трампа ударить по иранским ядерным объектам без разрешения Конгресса нарушением Конституции страны и основанием для импичмента. По словам Окасио-Кортес, глава Белого дома «импульсивно рискнул начать войну», которая может заманить американцев в ловушку на несколько поколений.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».

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