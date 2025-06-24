Трамп: Режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу

В тот же день конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала решение Трампа ударить по иранским ядерным объектам без разрешения Конгресса нарушением Конституции страны и основанием для импичмента. По словам Окасио-Кортес, глава Белого дома «импульсивно рискнул начать войну», которая может заманить американцев в ловушку на несколько поколений.