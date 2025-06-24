Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Законопроект, который защитит права берущих микрозаймы людей, рассмотрят в ГД

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 24 июня, сообщил, что в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, который защитит берущих микрозаймы людей.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 24 июня, сообщил, что в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, который защитит берущих микрозаймы людей.

— Есть случаи, когда у клиентов банков и МФО по ряду причин образовываются задолженности. По информации ФССП России, кредитными и микрофинансовыми организациями при взыскании долгов допускаются нарушения прав граждан, — отметил Володин.

Законопроект должен закрепить обязательства микрофинансовых организаций (МФО) отчитываться о взыскании долгов перед ФССП России. Мера затронет 350 банков и более 900 МФО.

— Принимаемое решение позволит в дальнейшем установить в отчете нормы: соблюдения прав граждан и выполнения общих правил взыскания. Среди них: частота взаимодействия с должниками, общение с ними в установленное законом время, отсутствие психологического давления, — написал Володин в своем Telegram-канале.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой закрыть все микрофинансовые организации в России и списать долги граждан по микрозаймам. По его словам, МФО представляют серьезную угрозу для россиян и их семейного бюджета.

Центробанк России сообщил о выявлении случаев оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Что делать в такой ситуации рассказал заместитель председателя экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше