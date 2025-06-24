Законопроект, который защитит права берущих микрозаймы людей, рассмотрят в ГД

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 24 июня, сообщил, что в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, который защитит берущих микрозаймы людей.
— Есть случаи, когда у клиентов банков и МФО по ряду причин образовываются задолженности. По информации ФССП России, кредитными и микрофинансовыми организациями при взыскании долгов допускаются нарушения прав граждан, — отметил Володин.
Законопроект должен закрепить обязательства микрофинансовых организаций (МФО) отчитываться о взыскании долгов перед ФССП России. Мера затронет 350 банков и более 900 МФО.
— Принимаемое решение позволит в дальнейшем установить в отчете нормы: соблюдения прав граждан и выполнения общих правил взыскания. Среди них: частота взаимодействия с должниками, общение с ними в установленное законом время, отсутствие психологического давления, — написал Володин в своем Telegram-канале.
До этого депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой закрыть все микрофинансовые организации в России и списать долги граждан по микрозаймам. По его словам, МФО представляют серьезную угрозу для россиян и их семейного бюджета.
Центробанк России сообщил о выявлении случаев оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Что делать в такой ситуации рассказал заместитель председателя экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.