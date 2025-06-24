Патрушев: в РФ к 2030 году будет около 700 объектов по сортировке мусора

К 2030 году в России планируется построить около 700 предприятий, которые будут заниматься сортировкой мусора. Об этом рассказал Дмитрий Патрушев, занимающий пост заместителя председателя правительства Российской Федерации, в интервью изданию KP.RU.
По словам Патрушева, за последние шесть лет в стране было создано около 300 объектов, которые занимаются сортировкой, утилизацией и размещением твёрдых коммунальных отходов. Однако для достижения необходимых показателей к 2030 году планируется построить ещё 400 таких объектов.
Патрушев подчеркнул, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в стране формируется экономика замкнутого цикла. Это означает, что к 2030 году необходимо обеспечить стопроцентную сортировку отходов, снизить объёмы полигонного захоронения до 50% и вовлечь в повторное использование четверть отходов. В настоящее время на сортировку отправляется примерно 55% отходов, а во вторичный оборот — только 14%.
Заместитель председателя правительства также отметил, что реформа обращения с отходами начинается во дворах и будет находиться на виду у населения. В этом процессе важно участие местных властей, чистота контейнеров, наличие достаточного количества мусоровозов в регионе, финансовая устойчивость региональных операторов и учёт всех аспектов в нормативном регулировании. Патрушев сообщил, что эти направления находятся под постоянным контролем и развиваются в тесном сотрудничестве с руководством регионов, сенаторами и депутатами.
Ранее в Росприроднадзоре сообщили, что в 2025 году экологический сбор составил 19,7 млрд руб. Эти деньги платят производители и импортёры товаров и упаковки, чтобы возместить затраты на их утилизацию.