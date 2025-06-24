Патрушев: в РФ к 2030 году будет около 700 объектов по сортировке мусора

Заместитель председателя правительства также отметил, что реформа обращения с отходами начинается во дворах и будет находиться на виду у населения. В этом процессе важно участие местных властей, чистота контейнеров, наличие достаточного количества мусоровозов в регионе, финансовая устойчивость региональных операторов и учёт всех аспектов в нормативном регулировании. Патрушев сообщил, что эти направления находятся под постоянным контролем и развиваются в тесном сотрудничестве с руководством регионов, сенаторами и депутатами.