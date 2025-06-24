«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму 26 июня

26 июня в 18:30 от центрального входа в самарский филиал Третьяковки стартует бесплатная пешеходная экскурсия «От Фабрики-кухни до “Рашпиля”» (12+). Прогулку организует «ЗИМ Галерея», проведет — Алла Борисова, экскурсовод бюро «Город-курорт».
Маршрут пройдет по улицам Ново-Садовой, Осипенко и проспекту Ленина. Экскурсия основана на аудиогиде историка архитектуры Армена Арутюнова, разработанном для проекта «ЗИМ Галерея».
Участники увидят ключевые объекты самарского модернизма и узнают об их архитектурной ценности.
Место встречи: ул. Ново-садовая, 149. Участие бесплатное, но требуется регистрация.
Ранее стало известно, что в этом году юбилейный ВолгаФест пройдет с 22 по 24 августа. Тема — «Город-курорт».
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