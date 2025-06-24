Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму 26 июня

26 июня в 18:30 от центрального входа в самарский филиал Третьяковки стартует бесплатная пешеходная экскурсия «От Фабрики-кухни до “Рашпиля”» (12+).

26 июня в 18:30 от центрального входа в самарский филиал Третьяковки стартует бесплатная пешеходная экскурсия «От Фабрики-кухни до “Рашпиля”» (12+). Прогулку организует «ЗИМ Галерея», проведет — Алла Борисова, экскурсовод бюро «Город-курорт».

Маршрут пройдет по улицам Ново-Садовой, Осипенко и проспекту Ленина. Экскурсия основана на аудиогиде историка архитектуры Армена Арутюнова, разработанном для проекта «ЗИМ Галерея».

Участники увидят ключевые объекты самарского модернизма и узнают об их архитектурной ценности.

Место встречи: ул. Ново-садовая, 149. Участие бесплатное, но требуется регистрация.

Ранее стало известно, что в этом году юбилейный ВолгаФест пройдет с 22 по 24 августа. Тема — «Город-курорт».

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.