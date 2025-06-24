Доктор Мясников предупредил одну группу россиян о риске не дожить до старости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что определенная категория россиян рискует не дожить до старости. По его словам, особенно уязвимы 50-летние люди, которые не уделяют внимание физической активности.
Героиней программы стала 87-летняя женщина, которая рассказала, что ежедневно занимается скандинавской ходьбой, а также выполняет упражнения на растяжку и силу. В подтверждение своих слов она вышла в центр студии и села на шпагат.
— Вы, которые в 50 лет закуклились, отрастили себе брюхо, вот такие ручки, кожа висит. Сидите, ничего не делаете, вам все неинтересно, вот посмотрите, — обратился врач к россиянам, указав на гостью.
Мясников отметил, что был поражен физической формой пожилой участницы и обратился к 50-летним зрителям с вопросом, смогут ли они повторить подобное. Он добавил, что при отсутствии активности многие из них, скорее всего, не доживут до ее возраста.
«Вечерняя Москва» узнала у терапевта, клинического фармаколога, кардиолога Андрея Кондрахина, когда можно умереть от «массового убийцы» — гипертонии.