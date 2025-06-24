Мессенджеры и соцсети в РФ обяжут разрывать связь с мошенниками

НСФР также выступил с предложением обязать ОРИ по умолчанию отключать входящие вызовы пользователям от номеров, отсутствующих в их телефонной книге, за исключением ситуаций, когда пользователь заранее разрешил прием таких звонков. Ранее во второй пакет антимошеннических мер была включена норма о блокировке по умолчанию всех входящих звонков на номера российских операторов с иностранных телефонных номеров (если абонент не отменил данную блокировку). Осенью минувшего года руководитель Роскомнадзора Андрей Липов анонсировал возможность ограничения ведомством звонков через зарубежные мессенджеры в целях противодействия мошенничеству.