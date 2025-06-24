Мессенджеры и соцсети в РФ обяжут разрывать связь с мошенниками

Российские банки предложили законодательно обязать операторов онлайн-платформ (организаторов распространения информации — ОРИ) прерывать телефонные разговоры или электронную переписку при возникновении обоснованных подозрений в их мошеннической природе.
На правительство возлагается задача установить критерии для подобных систем, а также определить перечень конкретных деяний, признаваемых интернет-мошенничеством, и обстоятельств, при которых ОРИ обязан информировать оператора связи о выявленных признаках недобросовестных действий. Такая инициатива зафиксирована в проекте изменений ко второму комплексу мер, направленных на противодействие цифровому мошенничеству. Документ направлен в профильный комитет Государственной Думы по финансовому рынку Национальным советом финансового рынка (НСФР). Комитет, как сообщили РБК несколько участников рынка, направил предложения на рассмотрение в Минцифры, Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и другие вовлеченные ведомства.
НСФР также выступил с предложением обязать ОРИ по умолчанию отключать входящие вызовы пользователям от номеров, отсутствующих в их телефонной книге, за исключением ситуаций, когда пользователь заранее разрешил прием таких звонков. Ранее во второй пакет антимошеннических мер была включена норма о блокировке по умолчанию всех входящих звонков на номера российских операторов с иностранных телефонных номеров (если абонент не отменил данную блокировку). Осенью минувшего года руководитель Роскомнадзора Андрей Липов анонсировал возможность ограничения ведомством звонков через зарубежные мессенджеры в целях противодействия мошенничеству.
Кроме того, среди инициатив НСФР значится автоматическое блокирование учетной записи пользователя в случае, если мобильный оператор заблокировал привязанный к ней номер телефона по причине доказанного мошенничества или иным основаниям, определенным правительством. После блокировки номера Роскомнадзор обязан в течение 24 часов направить ОРИ запрос на блокировку аккаунта, который оператор платформы должен выполнить также в течение суток. Минимальный срок блокировки аккаунта, согласно документу, составляет 60 суток. Предусмотрена и возможность восстановления доступа к учетной записи, но исключительно по правилам, утвержденным Роскомнадзором.
Помимо мессенджеров, НСФР предлагает обязать операторов связи безвозмездно оповещать банки о выявленных мошеннических звонках, СМС, иных признаках мошенничества или событиях, связанных с риском (порядок идентификации которых должно установить правительство по согласованию с Банком России). Также предлагается внедрять системы голосового антифрода на базе искусственного интеллекта, способные прерывать мошеннический разговор, временно (до 6 часов) блокировать нетипичные входящие вызовы абоненту при обнаружении мошеннической активности в его отношении, выявлять признаки воздействия вредоносного ПО на программы, используемые физическими лицами при осуществлении денежных операций. Роскомнадзор будет обязан уведомлять банки о наличии подобных индикаторов.
Как пояснил источник РБК, знакомый с обсуждением проекта, анализ содержания звонков и переписок будет проводиться исключительно с согласия пользователя, что гарантирует соблюдение тайны связи. В случае несоблюдения мессенджером или иным ОРИ описанных требований, доступ к данному ресурсу может быть ограничен по скорости, отметил собеседник.
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