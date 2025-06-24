СП предложила в 10 раз увеличить плату за использование водных ресурсов

В Счетной палате РФ (СП) предложили в десять раз увеличить плату за использование водных ресурсов. Согласно исследованиям, важная проблема связана с тем, что многие пользователи осуществляют забор воды без установки соответствующих водоизмерительных приборов.
— Для решения данной проблемы Счетная палата предложила Правительству увеличить повышающий коэффициент для водопользователей, не имеющих водоизмерительных приборов, с 1,1 до 10, — говорится на сайте СП.
Там также уточнили, что за первый год применения такого коэффициента объем дополнительных поступлений может составить около двух миллиардов рублей по водопользователям, не относящимся к льготным категориям, и около 12 миллиардов рублей по всем.
До этого аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала, что рост тарифов на ЖКУ выше официального уровня инфляции объясняется не только необходимостью обновления инфраструктуры, но и ростом себестоимости услуг.
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о плюсах и минусах переноса сроков оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число следующего месяца.