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«Впервые в истории Башкирии»: выпускник из Уфы набрал 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник из Уфы впервые в истории в Башкирии стал 300-балльником ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Выпускник лицея № 153 Уфы Алексей Лобов первым в истории Башкирии 300-балльником ЕГЭ. Как рассказал глава республики Радий Хабиров, молодой человек показал максимальный результат сразу по трем предметам — физике, информатике и профильной математике, а на экзамене по русскому языку получил 94 балла.

Руководитель региона отметил, что подготовкой юноши занимались педагоги лицея Дмитрий Еникеев, Сергей Астафьев, Эдуард Нусратуллин и Эльмира Харрасова. Глава республики подчеркнул высокий уровень преподавательского состава учебного заведения, но особо выделил личные качества самого Алексея, назвав его умным, талантливым и усердным молодым человеком.

В своем поздравлении руководитель региона выразил надежду, что у выпускника сложится успешное будущее, и пожелал ему дальнейших достижений.

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