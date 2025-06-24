Скончался бывший депутат Заксобрания Красноярского края Василий Нечаев

21 июня ушел из жизни бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Василий Нечаев. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.
Василий Семенович родился 3 октября 1951 года в Куйбышевской области. Окончил Абаканский государственный педагогический институт, Санкт-Петербургский институт управления и экономики.
В 2001 году Василий Семенович стал депутатом краевого парламента, а в 2007 был переизбран. Входил в состав комитетов по образованию, а также науке и культуре.
Прощание с Нечаевым состоится 24 июня с 14:30 до 15:00 по адресу: улица Ремесленная, 45/20 (кладбище Бадалык).