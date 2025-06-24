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Скончался бывший депутат Заксобрания Красноярского края Василий Нечаев

Ушёл из жизни бывший депутат Законодательного собрания двух созывов Василий Нечаев.

Источник: Соцсети

21 июня ушел из жизни бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Василий Нечаев. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Василий Семенович родился 3 октября 1951 года в Куйбышевской области. Окончил Абаканский государственный педагогический институт, Санкт-Петербургский институт управления и экономики.

В 2001 году Василий Семенович стал депутатом краевого парламента, а в 2007 был переизбран. Входил в состав комитетов по образованию, а также науке и культуре.

Прощание с Нечаевым состоится 24 июня с 14:30 до 15:00 по адресу: улица Ремесленная, 45/20 (кладбище Бадалык).