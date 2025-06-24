В Прикамье сотрудница супермаркета оказалась на скамье подсудимых за повторную продажу алкоголя подростку

В судебном заседании обвиняемая своей вины не отрицала, в свое оправдание она могла сказать лишь то, что не имела умысла на продажу несовершеннолетнему сидра. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа алкоголя несовершеннолетнему», и обязал выплатить уголовный штраф в размере 18 тыс. рублей.