В Прикамье сотрудница супермаркета оказалась на скамье подсудимых за повторную продажу алкоголя подростку

В ходе контрольной закупки подросток приобрел в магазине слабоалкогольный напиток, который был отпущен ему без уточнения возраста. При этом на кассовом оборудовании была установлена специальная программа, которая позволяла определить точный возраст посетителя при вводе даты рождения. Но продавщица проигнорировала возможности компьютерной программы и самостоятельно оценила возраст прикамца.
Как известно, внешность бывает обманчива, поэтому вскоре покупатель вернулся в компании правоохранителей, которые составили необходимые документы, подтверждающие факт уголовного преступления.
В судебном заседании обвиняемая своей вины не отрицала, в свое оправдание она могла сказать лишь то, что не имела умысла на продажу несовершеннолетнему сидра. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа алкоголя несовершеннолетнему», и обязал выплатить уголовный штраф в размере 18 тыс. рублей.
Исполнительный документ, выданный на основании приговора суда, поступил в отделение судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства сотрудник ведомства предупредил должницу, что в случае неуплаты штрафа в 60-дневный срок он вынесет представление о замене наказания. Информация положительно сказалась на поведении нарушительницы, и она внесла положенную сумму на депозитный счет ведомства.