Трамп попросил Израиль и Иран не нарушать режим прекращения огня

Американский президент Дональд Трамп обратился к Израилю и Ирану с призывом соблюдать условия режима прекращения огня. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
В кратком, но емком сообщении глава Белого дома написал: «Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» и подписался как «Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов».
Иран в ночь на 24 июня нанес ответные удары по территории Израиля. Несколькими часами ранее Иерусалим выпустил ряд ракет по Тегерану. Армия обороны Израиля сообщила об объявлении воздушной тревоги на территории государства.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями Ирана и Израиля. Он особо подчеркнул, что Россия ничего никому не навязывает, а просто говорит о том, как видит возможный выход из ситуации.