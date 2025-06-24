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«Белавиа» возобновила полеты в Дубай

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Национальный авиаперевозчик «Белавиа» возобновил рейсы в Дубай и обратно, сообщила пресс-служба авиакомпании в официальном Telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

В понедельник, 23 июня, после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, четыре страны — Катар, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ — объявили о закрытии своего воздушного пространства.

Однако через несколько часов ситуация в регионе начала стабилизироваться.

Затем Объединенные Арабские Эмираты приняли решение снять ограничения, а руководство белорусской авиакомпании сообщило о возобновлении полетов в эту страну.

Как проинформировали в «Белавиа», авиаперевозчик будет выполнять рейсы Минск-Дубай-Минск по измененному маршруту, чтобы «гарантировать пассажирам полную безопасность».

Согласно онлайн-табло авиакомпании, рейс из Минска в Дубай, запланированный на 4:25 утра, уже совершен, самолет приземлился в аэропорту. Завтра это же воздушное судно должно вернуться в белорусскую столицу в 00:50 по минскому времени.

Авиакомпания продолжает следить за ситуацией и готова скорректировать расписание полетов при первой необходимости.

подчеркнули в «Белавиа»