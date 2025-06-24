«Белавиа» возобновила полеты в Дубай

Согласно онлайн-табло авиакомпании, рейс из Минска в Дубай, запланированный на 4:25 утра, уже совершен, самолет приземлился в аэропорту. Завтра это же воздушное судно должно вернуться в белорусскую столицу в 00:50 по минскому времени.