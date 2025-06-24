«Белавиа» возобновила полеты в Дубай

В понедельник, 23 июня, после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, четыре страны — Катар, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ — объявили о закрытии своего воздушного пространства.
Однако через несколько часов ситуация в регионе начала стабилизироваться.
Затем Объединенные Арабские Эмираты приняли решение снять ограничения, а руководство белорусской авиакомпании сообщило о возобновлении полетов в эту страну.
Как проинформировали в «Белавиа», авиаперевозчик будет выполнять рейсы Минск-Дубай-Минск по измененному маршруту, чтобы «гарантировать пассажирам полную безопасность».
Согласно онлайн-табло авиакомпании, рейс из Минска в Дубай, запланированный на 4:25 утра, уже совершен, самолет приземлился в аэропорту. Завтра это же воздушное судно должно вернуться в белорусскую столицу в 00:50 по минскому времени.
Авиакомпания продолжает следить за ситуацией и готова скорректировать расписание полетов при первой необходимости.