В России нашли способ пополнить бюджет страны

Действующие ставки слишком низкие, заявили в Счетной палате.
Необходимо увеличить плату за использование водных ресурсов в десять раз для пополнения бюджета. Об этом заявили в Счетной палате.
«Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в 10 раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%», — говорится в заявлении Счетной палаты. Там добавили, что действующие ставки слишком низкие.
Это может принести дополнительно около 32 миллиардов рублей в бюджет. Также предложено увеличить коэффициент для пользователей без счетчиков с 1,1 до 10, что в первый год может дать около 12 миллиардов рублей. Несмотря на обязательство установки счетчиков, около 40% квартир все еще не оборудованы ими.