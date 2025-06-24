В России нашли способ пополнить бюджет страны

Это может принести дополнительно около 32 миллиардов рублей в бюджет. Также предложено увеличить коэффициент для пользователей без счетчиков с 1,1 до 10, что в первый год может дать около 12 миллиардов рублей. Несмотря на обязательство установки счетчиков, около 40% квартир все еще не оборудованы ими.