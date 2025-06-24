Житель Пермского края, находящийся в зоне специальной военной операции, выплатил более 500 тысяч рублей алиментов

Отметим, что все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, с учетом тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, имеют право на приостановление исполнительных производств. Исключением, в соответствии с действующим законодательством, являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.