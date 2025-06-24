Житель Пермского края, находящийся в зоне специальной военной операции, выплатил более 500 тысяч рублей алиментов

В отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю смогли убедить должника переосмыслить жизнь и отношение к своим собственным детям. Долгое время мужчина пренебрегал своими родительскими обязанностями и не выплачивал алименты.
В рамках исполнительного производства судебный пристав ограничил неплательщика в его правах и арестовал счета в банках, но денежных средств на них было недостаточно для погашения задолженности, превышающей полмиллиона рублей.
Несколько месяцев назад должник уведомил судебного пристава о том, что заключил контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, а также предоставил всю необходимую информацию для взыскания задолженности.
В результате со временем вся сумма долга по алиментам в размере 546 тысяч рублей была удержана из денежного довольствия бойца. В настоящее время текущие алиментные платежи поступают регулярно.
Отметим, что все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, с учетом тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, имеют право на приостановление исполнительных производств. Исключением, в соответствии с действующим законодательством, являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.