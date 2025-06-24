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Тольяттинский «Акрон» подписал вратаря Виталия Гудиева из «Факела» на 3 года

Клубы из Самарской области продолжают активно работать на трансферном рынке.

Клубы из Самарской области продолжают активно работать на трансферном рынке. На этот раз «Акрон» подписал нового голкипера.

Команду пополнил Виталий Гудиев, который в прошлом сезоне играл за «Факел» из Воронежа. Согласно сообщению клуба, вратаря подписали на 3 года.

Из 23 игр, в которых участвовал Гудиев, 6 «сухих».

Также стало известно, что нападающий Артем Дзюба останется в «Акроне» еще на год.

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