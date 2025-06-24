Тольяттинский «Акрон» подписал вратаря Виталия Гудиева из «Факела» на 3 года

Клубы из Самарской области продолжают активно работать на трансферном рынке. На этот раз «Акрон» подписал нового голкипера.
Команду пополнил Виталий Гудиев, который в прошлом сезоне играл за «Факел» из Воронежа. Согласно сообщению клуба, вратаря подписали на 3 года.
Из 23 игр, в которых участвовал Гудиев, 6 «сухих».
Также стало известно, что нападающий Артем Дзюба останется в «Акроне» еще на год.
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