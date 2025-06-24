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Прокуратура выявила нарушения в работе авиакомпании «ИрАэро» в Иркутске

Прокуратура вскрыла массовые нарушения прав пассажиров у перевозчика «ИрАэро». Компанию оштрафовали за системные сбои в работе и оставление клиентов без положенной компенсации.

Источник: РИА "Новости"

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров. В ходе ревизии установлено, что в январе-феврале 2025 года авиаперевозчик систематически задерживал рейсы из-за технических неполадок самолетов, не предоставляя пассажирам замену воздушных судов. Об этом irk.aif.ru сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки руководству авиакомпании вынесено официальное предписание об устранении нарушений. Компания оперативно выполнила все требования надзорного органа. Параллельно возбуждено дело об административном правонарушении в связи с неоднократным несоблюдением норм авиационного законодательства.

Суд признал авиаперевозчика виновным по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ и оштрафовал на 30 тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи требуют повышенного внимания для защиты прав потребителей авиауслуг.