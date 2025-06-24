Прокуратура выявила нарушения в работе авиакомпании «ИрАэро» в Иркутске

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров. В ходе ревизии установлено, что в январе-феврале 2025 года авиаперевозчик систематически задерживал рейсы из-за технических неполадок самолетов, не предоставляя пассажирам замену воздушных судов. Об этом irk.aif.ru сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По результатам прокурорской проверки руководству авиакомпании вынесено официальное предписание об устранении нарушений. Компания оперативно выполнила все требования надзорного органа. Параллельно возбуждено дело об административном правонарушении в связи с неоднократным несоблюдением норм авиационного законодательства.
Суд признал авиаперевозчика виновным по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ и оштрафовал на 30 тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи требуют повышенного внимания для защиты прав потребителей авиауслуг.