Прокуратура выявила нарушения в работе авиакомпании «ИрАэро» в Иркутске

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров. В ходе ревизии установлено, что в январе-феврале 2025 года авиаперевозчик систематически задерживал рейсы из-за технических неполадок самолетов, не предоставляя пассажирам замену воздушных судов. Об этом irk.aif.ru сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.