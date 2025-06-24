24 июня в Ростове ожидается солнечная погода

Во вторник, 24 июня, ростовчан ждет солнечная погода. Воздух в этот день прогреется до +23. Такой прогноз дают синоптики.
В утренние часы на улице будет от +17 до +20. А в обед воздух прогреется до +23. В вечерние часы столбики термометров опустятся до +19 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.
А по Ростовской области в этот день ожидается переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь с грозой. Утром в отдельных районах возможны ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 20−23 метров в секунду.