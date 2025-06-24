Полетят осколки: предсказаны последствия скорого столкновения гигантского астероида с Луной

Исследователи предупреждают, что если гигантский астероид врежется в Луну в 2032 году, это может привести к тому, что лунные обломки полетят к Земле, став опасностью для спутников, а также создавая редкий и невероятно яркий метеорный поток, который можно будет наблюдать в небе.
Астероид 2024 YR4 вызвал реакцию планетарной обороны в начале этого года после того, как наблюдения с телескопа показали, что вероятность столкновения «убийцы городов» с Землей составляет 3%, пишет The Guardian. Более поздние наблюдения показали, что вероятность столкновения Земли с астероидом, ширина которого оценивается примерно в 53−67 метров, ничтожно мала и составляет 0,0017%, хотя Луна все равно будет находиться под угрозой. Согласно данным космического телескопа Джеймса Уэбба, вероятность столкновения космического камня с ближайшим соседом Земли с тех пор возросла до 4,3%.
В исследовании, опубликованном в этом месяце исследователями из канадских университетов и не прошедшем экспертной оценки, показано, как при столкновении астероида с Луной могут образоваться обломки горных пород, которые могут направиться к Земле.
Исследователи смоделировали, как в результате удара на поверхности Луны может образоваться кратер диаметром примерно 1 км и миллионы килограммов обломков вылетят с орбиты Луны в направлении Земли, куда они прибудут несколько дней спустя. «Если 2024 YR4 столкнется с Луной в 2032 году, это (по статистике) будет самым сильным столкновением примерно за 5000 лет, — говорится в отчете. — Метеорный поток, который обрушится на Землю, может стать впечатляющим».
В то время как многие лунные породы размером от миллиметра до сантиметра сгорели бы в атмосфере Земли и не представляли бы угрозы для людей, некоторые материалы могли бы быть захвачены на орбите Земли, представляя опасность для спутников, космических аппаратов и астронавтов.
Ведущий автор исследования, доктор Пол Вигерт из Университета Западного Онтари, сообщил Agence France-Presse, что воздействие на поверхность Луны будет «сравнимо с мощным ядерным взрывом по количеству выделяемой энергии». «Камень размером в сантиметр, летящий со скоростью десятков тысяч метров в секунду, очень похож на пулю», — добавил он.
Результаты показали, что «соображения планетарной обороны» должны быть расширены, чтобы охватить угрозы для районов, удаленных от околоземного пространства, говорится в исследовании.
НАСА и другие национальные космические агентства уже давно отслеживают астероиды и кометы, которые могут угрожать планете, и работают над тем, как справиться с возможным столкновением, но Луна вызывает второстепенную озабоченность.
В 2022 году НАСА провело испытание по отклонению астероида, когда оно столкнуло свой космический аппарат Double Asteroid Redirection Test (Dart) с астероидом под названием Dimorphos, успешно изменив траекторию его орбиты. Миссия рассматривалась как тестовый запуск для будущих небесных тел, которые могут находиться на пути к Земле.
Астероид 2024 YR4, который вращается вокруг Солнца, сейчас находится слишком далеко, чтобы его можно было должным образом наблюдать, и ожидается, что он снова будет виден только в 2028 году, когда исследователи смогут переоценить его размер и траекторию движения.
Несмотря на более ранние опасения, что столкновение с Луной может изменить ее орбиту вокруг Земли, НАСА исключило этот сценарий в апреле, когда пересмотрело ее размеры.