Полетят осколки: предсказаны последствия скорого столкновения гигантского астероида с Луной

Астероид 2024 YR4 вызвал реакцию планетарной обороны в начале этого года после того, как наблюдения с телескопа показали, что вероятность столкновения «убийцы городов» с Землей составляет 3%, пишет The Guardian. Более поздние наблюдения показали, что вероятность столкновения Земли с астероидом, ширина которого оценивается примерно в 53−67 метров, ничтожно мала и составляет 0,0017%, хотя Луна все равно будет находиться под угрозой. Согласно данным космического телескопа Джеймса Уэбба, вероятность столкновения космического камня с ближайшим соседом Земли с тех пор возросла до 4,3%.