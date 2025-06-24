Как россиянам сохранить и приумножить сбережения: во что вложить деньги, когда экономика на грани рецессии

Эксперты сообщают о том, что лучше всего хранить валюту в рублях.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России находится на грани перехода в рецессию. Одновременно наблюдается снижение цен на облигации на фоне ожиданий изменения ключевой ставки Банка России, и при этом — укрепление рубля и повышение доверия к национальной экономике. О том, как и какие лучше выбрать финансовые инструменты для сохранения накоплений в текущих условиях — в материале URA.RU.
Рубль остается устойчивым.
Рубль укрепляется на фоне денежно-кредитной политикиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В июне рубль продолжил укрепляться по отношению к основным иностранным валютам. Это связано с привлекательностью российских активов и высокими ставками по рублевым инструментам, в связи с чем инвесторы могут получить высокую доходность. Спрос на валюту снижается, а инвесторы отдают предпочтение рублевым продуктам: депозитам, облигациям федерального займа (ОФЗ), корпоративным облигациям и биржевым ПИФам денежного рынка. В результате, хранение сбережений в рублях становится более выгодным, чем в валюте. Об этом рассказали председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и член национальной Ассоциации специалистов финансового планирования Светлана Петрова в беседе с изданием в беседе с интернет-изданием «Парламентская газета».
Однако снижение ключевой ставки ЦБ с 21% до 20% годовых в начале июня привело к росту цен на облигации и снижению их доходности. Эксперты прогнозируют дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики при условии замедления инфляции и стабильности бюджетных расходов. Это означает постепенное снижение доходности по депозитам и облигациям.
Государственные облигации, депозиты и БПИФы.
Россиянам лучше сосредоточиться на государственных облигациях, банковских депозитах и БПИФахФото: Максим Кимерлинг © URA.RU.
Финансовые специалисты советуют ориентироваться на государственные облигации, депозиты и биржевые ПИФы денежного рынка, поскольку они еще долгое время будут превышать показатель инфляции и, соответственно, давать реальный доход и прирост вложений. Доходность по ОФЗ и корпоративным облигациям в последние месяцы составляла 16−20% годовых — это позволяет получать стабильный доход при умеренном риске. При выборе облигаций важно учитывать надежность эмитента и отдавать предпочтение государственным бумагам и ценным бумагам крупных компаний с высоким рейтингом.
Акции — для опытных и терпеливых инвесторов.
Инвестировать следует только четко понимая цельФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Российский рынок акций остается волатильным из-за геополитических рисков, однако рост цен на нефть поддерживает сырьевые компании и рубль, который укрепляется также благодаря жесткой денежно-кредитной политике и растущему доверию к национальной экономике. Эксперты отмечают, что это может дать толчок недооцененному рынку акций, но инвестировать в него рекомендуется только опытным и терпеливым инвесторам. Акции — это долгосрочный инструмент, который требует диверсификации портфеля (то есть приобретения множества разных биржевых инструментов, а, например, не акций похожих друг на друга компаний) и инвестиционного горизонта (временной интервал, в течение которого инвестор планирует удерживать свои вложения в акциях, облигациях или другом) не менее трех-пяти лет.
Валюта — только под конкретные цели.
На фоне укрепления рубля хранение сбережений в иностранной валюте теряет смысл. Покупать валюту стоит лишь для конкретных целей — поездок, оплаты обучения или покупок за рубежом, а не в качестве средства сбережения. Основой личной финансовой стабильности остаются рублевые активы.