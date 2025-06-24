Как россиянам сохранить и приумножить сбережения: во что вложить деньги, когда экономика на грани рецессии

Российский рынок акций остается волатильным из-за геополитических рисков, однако рост цен на нефть поддерживает сырьевые компании и рубль, который укрепляется также благодаря жесткой денежно-кредитной политике и растущему доверию к национальной экономике. Эксперты отмечают, что это может дать толчок недооцененному рынку акций, но инвестировать в него рекомендуется только опытным и терпеливым инвесторам. Акции — это долгосрочный инструмент, который требует диверсификации портфеля (то есть приобретения множества разных биржевых инструментов, а, например, не акций похожих друг на друга компаний) и инвестиционного горизонта (временной интервал, в течение которого инвестор планирует удерживать свои вложения в акциях, облигациях или другом) не менее трех-пяти лет.