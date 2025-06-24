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Главные новости 24 июня 2025 года

Последние новости за сегодня — 24 июня 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 июня 2025 года.

Трамп заявил об одновременных требованиях Ирана и Израиля о мире

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль обратились к нему с просьбой содействовать заключению перемирия. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social. Ранее он рассказал о том, что страны договорились об остановке конфликта. Прекращение огня произойдет в течение суток.

В МИД Ирана уточнили, когда будет принято решение о прекращении огня

Источник: AP 2024

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что у республики нет договоренности с Израилем о перемирии. Он обратил внимание, что окончательное решение о прекращении военных действий еще не принято, и, если Израиль продолжит «незаконную агрессию», то Иран будет отвечать.

Силы ПВО сбили за ночь 20 дронов ВСУ над регионами РФ, есть пострадавшие

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 24 июня средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 20 украинских БПЛА над Курской, Московской, Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. В подмосковном Красногорске дрон попал в 17-этажный дом. В одной из квартир произошел пожар. Пострадали два человека, в том числе беременная женщина.

Премьер Венгрии заявил, что не допустит сближения Украины с НАТО и Евросоюзом

Источник: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на совещании лидеров стран НАТО и ЕС выступит против развития институциональных отношений Североатлантического альянса и Евросоюза с Киевом. По мнению политика, членство Украины в объединениях создает угрозу войны с Россией.

Рейтинг одобрения Трампа рухнул до 41%

Источник: Reuters

Результаты опроса агентства «Рейтер» и компании Ipsos свидетельствуют о падении рейтинга одобрения президента США Дональда Трампа до 41%. В начале июня показатель был на 1% выше. Это самый низкий уровень рейтинга одобрения американского политика в период его второго президентского срока.

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