Главные новости 24 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 июня 2025 года.
Трамп заявил об одновременных требованиях Ирана и Израиля о мире
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль обратились к нему с просьбой содействовать заключению перемирия. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social. Ранее он рассказал о том, что страны договорились об остановке конфликта. Прекращение огня произойдет в течение суток.
В МИД Ирана уточнили, когда будет принято решение о прекращении огня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что у республики нет договоренности с Израилем о перемирии. Он обратил внимание, что окончательное решение о прекращении военных действий еще не принято, и, если Израиль продолжит «незаконную агрессию», то Иран будет отвечать.
Силы ПВО сбили за ночь 20 дронов ВСУ над регионами РФ, есть пострадавшие
В ночь на 24 июня средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 20 украинских БПЛА над Курской, Московской, Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. В подмосковном Красногорске дрон попал в 17-этажный дом. В одной из квартир произошел пожар. Пострадали два человека, в том числе беременная женщина.
Премьер Венгрии заявил, что не допустит сближения Украины с НАТО и Евросоюзом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на совещании лидеров стран НАТО и ЕС выступит против развития институциональных отношений Североатлантического альянса и Евросоюза с Киевом. По мнению политика, членство Украины в объединениях создает угрозу войны с Россией.
Рейтинг одобрения Трампа рухнул до 41%
Результаты опроса агентства «Рейтер» и компании Ipsos свидетельствуют о падении рейтинга одобрения президента США Дональда Трампа до 41%. В начале июня показатель был на 1% выше. Это самый низкий уровень рейтинга одобрения американского политика в период его второго президентского срока.