Главные новости 24 июня 2025 года

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что у республики нет договоренности с Израилем о перемирии. Он обратил внимание, что окончательное решение о прекращении военных действий еще не принято, и, если Израиль продолжит «незаконную агрессию», то Иран будет отвечать.