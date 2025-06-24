Из мха кукушкин лен впервые выделили соединения-антиоксиданты

Кукушкин лен — это один из широко распространенных видов мхов, он относится к листостебельным мхам, то есть у него есть стебелек и листики. Ученые центра исследуют его биополимеры, в частности, наличие лигнина. «Нам удалось идентифицировать несколько неизвестных ранее соединений, в числе которых дигидрокоричный бибензил, названный нами как поликоммунин А, а также ряд олигомеров 3-гидроксифлоретина. Все соединения были выделены из экстрактов в чистом виде и исследованы на предполагаемую антиоксидантную активность. Полученные результаты подтверждает возможность дальнейшего тестирования выделенных соединений для разработки новых лекарственных препаратов», — добавила она.