«Даже трусость не подали красиво»: «Русской общине» запретили общаться с Собчак

Представители общественной организации не выходили на связь с журналисткой несколько недель после предварительной договоренности, что побудило ее самостоятельно позвонить Афанасьеву. После многочисленных попыток ей удалось дозвониться до мужчины, который заявил, что ему позвонили старшие товарищи и сказали, что не надо ей [Собчак] давать интервью.