«Даже трусость не подали красиво»: «Русской общине» запретили общаться с Собчак

Журналистка Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что активистам «Русской общины» запретили контактировать с ней по указанию «старших товарищей».
В мае калужское отделение «Русской общины» направило Собчак приглашение на интервью, на которое она дала согласие. После чего, по утверждению журналистки, она связалась с одним из соучредителей общественного объединения Андреем Афанасьевым, предложившим провести беседу в Обнинске.
Представители общественной организации не выходили на связь с журналисткой несколько недель после предварительной договоренности, что побудило ее самостоятельно позвонить Афанасьеву. После многочисленных попыток ей удалось дозвониться до мужчины, который заявил, что ему позвонили старшие товарищи и сказали, что не надо ей [Собчак] давать интервью.
В публикации Собчак выразила возмущение тем, что «Русская община» публично пригласила ее на беседу, а отказалась от общения в частном порядке. Она пожелала активистам сил и отметила, что им предстоит непростой путь от громких заявлений к осмысленной позиции.
«Пригласили публично — слились тет-а-тет. С точки зрения эстетики вы даже трусость не сумели подать красиво», — констатировала Собчак.
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