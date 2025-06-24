Учебник по истории Союзного государства может появиться в школах Беларуси

Учебное пособие по общей истории Союзного государства может быть издано в ближайшее время, пишут «Известия».
Как рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, ведомством в Постоянный комитет Союзного государства была направлена бюджетная заявка на финансирование в 2026-м разработки и издания учебника по истории Союзного государства Беларуси и России. Учебное пособие может быть выпущено уже в 2026 — 2027 годах и появиться в школах.
В Минпросвещения уточнили, что находятся в контакте с коллегами из Союзного государства по данному вопросу.
Тем временем Минобразования Беларуси решило, какие песни дети будут учить на уроках музыки.
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