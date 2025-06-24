Учебник по истории Союзного государства может появиться в школах Беларуси

Как рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, ведомством в Постоянный комитет Союзного государства была направлена бюджетная заявка на финансирование в 2026-м разработки и издания учебника по истории Союзного государства Беларуси и России. Учебное пособие может быть выпущено уже в 2026 — 2027 годах и появиться в школах.