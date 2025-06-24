Огромная лужа холодной воды затопила дорогу в Красном Селе утром 24 июня

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Приморском районе стартовало масштабное обновление улицы Савушкина. Там намерены заменить более 94 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, а также обновить тротуары, установить новые люки и нанести долговечную разметку.