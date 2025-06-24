Огромная лужа холодной воды затопила дорогу в Красном Селе утром 24 июня

Утром 24 июня дорогу у дома 15 на Красногородской улице в Красном Селе затопила огромная лужа холодной воды. Машины и общественный транспорт бороздят волны коричневого цвета. На месте прорыва работают специалисты, сообщили в пресс-службе «Водоканала».
— У некоторых абонентов может наблюдаться временное снижение давления холодного водоснабжения. После локализации вытекания его восстановят, — добавили представители предприятия.
Силы аварийных бригад направлены на локализацию вытекания. Всю воду отведут в канализацию.
Добавим, что из-за происшествия временно изменили маршруты общественного транспорта. Речь идет об автобусах № 44, № 147, № 149, № 145 и № 245.
По состоянию на 08:50 прорыв локализовали. Давление холодного водоснабжения восстановили.
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