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Ученые обсуждают на конференции в Казани вопросы координационной химии

Наряду с фундаментальными вопросами обсуждаются важные прикладные аспекты, включая конструирование и технологии получения новых наноматериалов и катализаторов.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. XXIX Международная Чугаевская конференция по координационной химии и сопровождающая ее VI молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных соединений» заработали в Казани, сообщили в оргкомитете конференции. Они будут проходить по 27 июня.

«Проведение научного форума такого масштаба станет дополнительным стимулом к развитию этого важного направления во всемирно известной Казанской химической школе и послужит укреплению авторитета Республики Татарстан как одного из ведущих химических центров России и мира», — отметили в оргкомитете.

На конференции зарегистрированы 490 участников из 21 города, в том числе восемь академиков и шесть членов-корреспондентов РАН, много молодых ученых. В программе — 212 устных докладов. Наряду с фундаментальными вопросами обсуждаются важные прикладные аспекты, включая конструирование и технологии получения новых наноматериалов и катализаторов.

Научные конференции имени русского химика и биохимика Льва Чугаева проводились в различных городах с 1937 года, напомнили в оргкомитете. В открытии конференции приняли участие вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

В первый день работы совместно с Российским химическим обществом им. Д. И. Менделеева анонсировано объявление конкурса на медаль им. Л. А. Чугаева для молодых ученых. Медаль будет вручаться в двух номинациях: за работы в области координационной химии и за работы в области металлоорганической химии, супрамолекулярных и бионеорганических систем.