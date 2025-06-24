Ученые обсуждают на конференции в Казани вопросы координационной химии

В первый день работы совместно с Российским химическим обществом им. Д. И. Менделеева анонсировано объявление конкурса на медаль им. Л. А. Чугаева для молодых ученых. Медаль будет вручаться в двух номинациях: за работы в области координационной химии и за работы в области металлоорганической химии, супрамолекулярных и бионеорганических систем.