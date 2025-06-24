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Врач Симкин рассказал о первых признаках межпозвоночных грыж

Боль в спине при наклоне и подъеме тяжелых вещей может быть признаком развития межпозвонковой грыжи. Еще одним из основных признаков является скованность в спине. Об этом рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Боль в спине при наклоне и подъеме тяжелых вещей может быть признаком развития межпозвонковой грыжи. Еще одним из основных признаков является скованность в спине. Об этом рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

— Дискомфорт в спине появляется не только при резкой нагрузке, но и на фоне длительного нахождения в статичной позе. Ощущение может возникнуть, если долго стоять «внаклонку» или сидеть с согнутой спиной, — рассказал эксперт.

Также, по его словам, такие симптомы могут возникать и при протрузии, которая предшествует грыже. Дмитрий Симкин подчеркнул, что обострение грыжи часто возникает внезапно. Человека может «заклинить» при обычном наклоне или любом неудачном резком движении, передает «Газета.ru».

Боль в пояснице — это не всегда результат подъема тяжестей или возрастных изменений. За ней могут скрываться аутоиммунные заболевания, психосоматические расстройства и патологии внутренних органов. Подробнее о том, какие опасные болезни маскируются под боль в пояснице, выясняла «Вечерняя Москва».