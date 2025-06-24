Глава ГИМС рассказал о причинах гибели сапсёрфера на Нижней набережной в Иркутске

Стали известны подробности гибели сапсерфера на Нижней набережной в Иркутске 15 июня. По словам начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по области Андрея Карепова, мужчина оказался в неположенном для купания месте на судовом ходу реки Ангары и был без спасательного жилета. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.