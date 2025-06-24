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Глава ГИМС рассказал о причинах гибели сапсёрфера на Нижней набережной в Иркутске

По словам Андрея Карепова, было нарушено множество требований безопасности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Стали известны подробности гибели сапсерфера на Нижней набережной в Иркутске 15 июня. По словам начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по области Андрея Карепова, мужчина оказался в неположенном для купания месте на судовом ходу реки Ангары и был без спасательного жилета. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Андрей Карепов также добавил, мужчиной были нарушены множество требований безопасности, и трагедии удалось бы избежать, будь на мужчине спасательный жилет.

«Сами по себе средства активного отдыха не представляют угрозы. Но только соблюдая правила купания, можно спокойно пользоваться сапами, гидроциклами, катамаранами и получать услуги на любом водном объекте без последствий», — отметил Карепов.

Напомним, утонувший 33-летний мужчина вопреки запрету находился в не предназначенном для купания месте. По предварительным данным, сап откинуло волной, и течение затянуло мужчину под причал.