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Россия хочет запустить групповой безвизовый туробмен с популярной у путешественников страной

Правительство РФ разработало проект соглашения о запуске группового безвизового туристического обмена между Россией и Вьетнамом.

Правительство РФ разработало проект соглашения о запуске группового безвизового туристического обмена между Россией и Вьетнамом. В течение месяца документ передадут вьетнамской стороне, сообщил ТАСС глава департамента многостороннего экономического развития и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Мы подготовили проект межправсоглашения. В ближайшее время — в течение месяца, может быть, даже двух-трех недель, — передадим его на вьетнамскую сторону. Там начнется такая же процедура», — сказал чиновник.

Кондратьев указал, что соответствующий проект РФ разработала по просьбе Вьетнама. В стране Юго-Восточной Азии узнали об уже действующем безвизовом туробмене между Россией и Китаем, а также Россией и Ираном, и проявили заинтересованность в нем. Вьетнам хочет отправлять своих граждан в РФ по групповому безвизу.

В то же время Кондратьев напомнил, что для граждан России во Вьетнаме и так действует безвизовый режим. Поэтому он вводится исключительно для того, чтобы им пользовались вьетнамские туристы, планирующие поездки в РФ.

При этом Кондратьев отметил, что процедура запуска такого механизма — далеко не быстрая процедура. Так, с Индией подобная работа ведется уже два года.

Ранее сообщалось, что Вьетнам решил стать 10-м в списке официальных партнеров БРИКС+.