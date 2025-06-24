Россия хочет запустить групповой безвизовый туробмен с популярной у путешественников страной

Кондратьев указал, что соответствующий проект РФ разработала по просьбе Вьетнама. В стране Юго-Восточной Азии узнали об уже действующем безвизовом туробмене между Россией и Китаем, а также Россией и Ираном, и проявили заинтересованность в нем. Вьетнам хочет отправлять своих граждан в РФ по групповому безвизу.