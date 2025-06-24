В ГД предложили отменить учителям отсрочку выхода на досрочную пенсию

В России необходимо отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для российских учителей и педагогов. Такое мнение во вторник, 24 июня, выразила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Депутат уже направила соответствующее обращение министру труда России Антону Котякову.
По ее мнению, отмена установленной отсрочки выхода на досрочную пенсию для работников в сфере образования — это целесообразно. Также Лантратова предложила отправлять на пенсию учителей при 25-летнем педагогическом стаже и наличии высшей квалификационной категории.
Парламентарий добавила, что подобные меры положительно повлияют на качество образовательного процесса — мотивация и работоспособность педагогов напрямую влияет на учебную деятельность, уточнили в РИА Новости.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что некоторые категории граждан России имеют право на две пенсии. При этом по общему правилу получать две пенсии одновременно нельзя.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в свою очередь заявил, что страховую часть пенсии проиндексируют по темпу роста зарплат с 1 апреля 2026 года.