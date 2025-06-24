Сафонов может продолжить карьеру в чемпионате Англии или Турции

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в сферу интересов турецкого клуба «Галатасарай». Об этом сообщил журналист Эртем Шенер в социальной сети X.
По данным источника, интерес к 26-летнему голкиперу также проявляет английский клуб «Борнмут».
Сафонов стал игроком «ПСЖ» в июле 2024 года, перейдя из «Краснодара». В своем первом сезоне за парижский клуб он выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем чемпионского титула, Кубка и Суперкубка Франции. В общей сложности он провел 17 матчей, семь из которых завершил без пропущенных мячей.
Ранее французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:0 победил итальянскую команду «Интер» в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые стал победителем этого турнира. Голы в составе французов забили Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я) и Сении Маюлу (86-я). Также ПСЖ стал первым клубом в истории чемпионата, победившим в финале с разницей в пять мячей.
Утром 4 июня Сафонов прилетел в Москву и привез в столицу РФ кубок Лиги чемпионов. Видео с голкипером опубликовала пресс-служба сборной России по футболу. Вратарь прилетел в расположение национальной сборной, которая готовится к товарищеским матчам.