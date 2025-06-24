Сафонов может продолжить карьеру в чемпионате Англии или Турции

Сафонов стал игроком «ПСЖ» в июле 2024 года, перейдя из «Краснодара». В своем первом сезоне за парижский клуб он выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем чемпионского титула, Кубка и Суперкубка Франции. В общей сложности он провел 17 матчей, семь из которых завершил без пропущенных мячей.