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Богомаз назвал вес рухнувшего моста в Брянской области

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва обрушился автомобильный мост. Вес рухнувшей конструкции составил порядка 800 тонн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Работы по разбору завалов и восстановлению движения велись на безвозмездной основе.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва обрушился автомобильный мост. Вес рухнувшей конструкции составил порядка 800 тонн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон», — рассказал Богомаз на ПМЭФ, передает РИА Новости. Несмотря на сложность ситуации и большой объем разрушений, уже к 21:30 того же дня движение железнодорожных составов на этом участке было возобновлено. Специалисты восстановили поврежденное железнодорожное полотно, а дорожники расчистили пути от обломков моста. Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал произошедшее как теракт и начал расследование всех обстоятельств происшествия.

В результате обрушения моста локомотив и несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Семь человек погибли, еще 165 получили различные травмы. Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы и дорожные бригады. Губернатор отметил, что работы по разбору завалов и восстановлению движения велись на безвозмездной основе — дорожники и железнодорожники действовали максимально оперативно.