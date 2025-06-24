Богомаз назвал вес рухнувшего моста в Брянской области

«Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон», — рассказал Богомаз на ПМЭФ, передает РИА Новости. Несмотря на сложность ситуации и большой объем разрушений, уже к 21:30 того же дня движение железнодорожных составов на этом участке было возобновлено. Специалисты восстановили поврежденное железнодорожное полотно, а дорожники расчистили пути от обломков моста. Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал произошедшее как теракт и начал расследование всех обстоятельств происшествия.