PeerJ: Ученые обнаружили 107 новых видов ядовитых червей у берегов Омана

По словам исследователей, уникальная экосистема региона способствовала появлению видов, не встречающихся больше нигде в мире. Ученые отметили, что из-за микроскопических размеров этих червей их идентификация возможна только с помощью анализа ДНК. Они уточнили, что обнаруженные черви являются хищниками, использующими яд для охоты.