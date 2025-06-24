MWM: Характеристики «Орешника» вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе

Ранее президент Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой комплекс «Орешник» достойно показал себя в боевых условиях. Он отметил, что боевые части гиперзвукового комплекса «Орешник» способны выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с поверхностью Солнца — около шести тысяч градусов по Цельсию.