MWM: Характеристики «Орешника» вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе

Новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» вызвала серьезную обеспокоенность западных стран, сообщает издание Military Watch Magazine. По данным издания, ввод в эксплуатацию этого комплекса знаменует собой переломный момент в возможностях российских войск.
До появления «Орешника» российские силы располагали тактическими комплексами «Искандер-М» с дальностью до 500 км, и межконтинентальными системами типа «Сармат». Новая ракета с расчетной дальностью 4000 км получила возможность поражать цели на промежуточных дистанциях, подчеркнули авторы.
Особую тревогу на Западе вызывает оснащение «Орешника» несколькими независимо наводимыми гиперзвуковыми боевыми блоками, которые могут нести как ядерные, так и обычные заряды. Сочетание большой дальности, высокой точности и пробивной способности нового российского оружия, по мнению экспертов, существенно меняет ситуацию.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой комплекс «Орешник» достойно показал себя в боевых условиях. Он отметил, что боевые части гиперзвукового комплекса «Орешник» способны выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с поверхностью Солнца — около шести тысяч градусов по Цельсию.