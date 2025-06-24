В Екатеринбурге ограничили подачу газа в трех районах

Так, в Железнодорожном районе подачу газа ограничили в домах 1-го проезда. В Орджоникидзевском районе ограничения коснулись улиц Баумана, Старых Большевиков, Стачек и Электриков. В Октябрьском районе газ отключили на улицах Сергея Есенина, Большая Георгиевская 1-я линия, Хуторская и Анны Бычковой. Кроме того, подача была приостановлена в нескольких коллективных садах района, пишет ЕАН.