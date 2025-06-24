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В Екатеринбурге ограничили подачу газа в трех районах

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июня, УралПолит.Ru. В трех районах Екатеринбурга ограничили подачу газа в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Екатеринбурггаз».

Источник: Reuters

Так, в Железнодорожном районе подачу газа ограничили в домах 1-го проезда. В Орджоникидзевском районе ограничения коснулись улиц Баумана, Старых Большевиков, Стачек и Электриков. В Октябрьском районе газ отключили на улицах Сергея Есенина, Большая Георгиевская 1-я линия, Хуторская и Анны Бычковой. Кроме того, подача была приостановлена в нескольких коллективных садах района, пишет ЕАН.

УралПолитRu ранее сообщал, что на догазификацию муниципалитетов Свердловской области было направлено почти 319 млн рублей. Средства позволят создать возможность подключения к газу для 4,4 тысячи частных домов.