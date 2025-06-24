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Вандал, поджегший по заказу отделение банка, приговорен к исправительным работам

Мировой суд участка № 162 района Южное Тушино вынес приговор молодому человек, совершившему заказной поджог отделения Сбербанка на северо-западе Москвы.

Мировой суд участка № 162 района Южное Тушино вынес приговор молодому человек, совершившему заказной поджог отделения Сбербанка на северо-западе Москвы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел 20 декабря прошлого года на бульваре Яна Райниса. Молодой человек забежал в фойе банка, облил банкомат горючей жидкостью и поджег. Никто не пострадал, сумма ущерба составила 244 тысячи 900 рублей. Поджигателя задержали по горячим следам, он признался, что получил заказ на поджог банкомата через Интернет. Суд квалифицировал его действия как вандализм и приговорил к 1 году 4 месяцам исправительных работ.