Вандал, поджегший по заказу отделение банка, приговорен к исправительным работам

Как стало известно «МК», инцидент произошел 20 декабря прошлого года на бульваре Яна Райниса. Молодой человек забежал в фойе банка, облил банкомат горючей жидкостью и поджег. Никто не пострадал, сумма ущерба составила 244 тысячи 900 рублей. Поджигателя задержали по горячим следам, он признался, что получил заказ на поджог банкомата через Интернет. Суд квалифицировал его действия как вандализм и приговорил к 1 году 4 месяцам исправительных работ.