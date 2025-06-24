В Уфе тестируют новые электросамокаты с увеличенными номерами

По рекомендации госавтоинспекции управление транспорта и связи в тестовом режиме инициировало в Уфе запуск средств индивидуальной мобильности с увеличенными идентификационными номерами.
Оператор кикшеринга Whoosh уже тестирует новые электросамокаты с увеличенными номерами, сообщили в пресс-службе ГАИ города.
В ведомстве уверены, что эта мера в сочетании с другими мероприятиями приведет к снижению числа нарушений, повышению уровня ответственности пользователей и улучшению общей культуры поведения пользователей СИМ.