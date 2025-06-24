Позорные технологии в аэропорту Кишинева: В зале вылета пассажирам предлагают мед из банки с дыркой-дозатором, а плацынды продают вовсе замороженные

В соцсетях разлетелась фотография сделана в бизнес-зале в Международном аэропорту Кишинёва. На снимке изображена банка мёда с дозатором, а также соль, перец и зубочистки. Фото опубликовал в социальных сетях блогер Еуджен Лукьянюк.
На крышке банки есть пластиковый насос, форма которого напоминает дозатор. На снимке также видны соль, перец и зубочистки — пишет unimedia.
Доставка замороженных плацынд от «Милины» в Международный Аэропорт Кишинёва. Фото: Еуджен Лукьянюк.
А плацынды, предназначенные для продажи пассажирам, и вовсе доставляют замороженные.
И киш из Бизнес-зала также доставляется замороженным.
Фото: Еуджен Лукьянюк.
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