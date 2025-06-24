Позорные технологии в аэропорту Кишинева: В зале вылета пассажирам предлагают мед из банки с дыркой-дозатором, а плацынды продают вовсе замороженные

В соцсетях разлетелась фотография сделана в бизнес-зале в Международном аэропорту Кишинёва. На снимке изображена банка мёда с дозатором, а также соль, перец и зубочистки. Фото опубликовал в социальных сетях блогер Еуджен Лукьянюк.