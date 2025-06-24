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Жительница Волгодонска лишилась более 500 тысяч рублей из-за мошенников под видом проверки электросчетчика

Мошенники под видом проверки счетчика выманили у дончанки более полумиллиона.

Источник: Комсомольская правда

54-летняя жительница Волгодонска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее словам, аферист выдавал себя за электрика. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся электриком Николаем, и сообщил о необходимости технического обслуживания электросчетчика. Для «записи в электронную очередь» он попросил назвать код из SMS. Женщина продиктовала цифры, после чего разговор оборвался.

Сразу же поступил новый звонок. Другой мужчина заявил, что предыдущий собеседник был мошенником, и теперь они получили доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг. Далее «сотрудник федеральной службы» подтвердил «взлом» и убедил женщину, что злоумышленники похитили ее данные, оформили доверенность и пытаются похитить деньги.

Под предлогом «проверки подлинности» средств мошенники заставили ее перевести 565 000 рублей на указанные реквизиты. После этого связь прервалась.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.