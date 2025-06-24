Жительница Волгодонска лишилась более 500 тысяч рублей из-за мошенников под видом проверки электросчетчика

Сразу же поступил новый звонок. Другой мужчина заявил, что предыдущий собеседник был мошенником, и теперь они получили доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг. Далее «сотрудник федеральной службы» подтвердил «взлом» и убедил женщину, что злоумышленники похитили ее данные, оформили доверенность и пытаются похитить деньги.