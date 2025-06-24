В России 30 июня начнется эксперимент по регистрации иностранцев без визы

Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев без визы на всех пунктах пропуска через госграницу России начнется с 30 июня и продлится год. Это отмечается в сообщении посольства РФ в Казахстане.
«Будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в заявлении.
Иностранцы, планирующие приехать в Россию без получения визы, смогут заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме заявление о въезде в страну. В первые 10 дней нахождения в РФ нужно будет завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), посетив банк.
К слову, в прошлом году в России на 41% увеличилось количество выдаваемых виз — иностранцы получили их около 1,4 миллиона раз (годом ранее это число составляло около 1 миллиона). Визы запрашивались для посещения страны с туристическими, деловыми, рабочими и частными целями, а также для учебы.