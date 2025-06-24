В России 30 июня начнется эксперимент по регистрации иностранцев без визы

К слову, в прошлом году в России на 41% увеличилось количество выдаваемых виз — иностранцы получили их около 1,4 миллиона раз (годом ранее это число составляло около 1 миллиона). Визы запрашивались для посещения страны с туристическими, деловыми, рабочими и частными целями, а также для учебы.