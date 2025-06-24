Программа ко Дню молодежи будет идти в Москве всю неделю — Сергунина

«Фестиваль посвятят патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству. Его главная тема — “Знай. Люби. Гордись. Приумножай”. Ребят ждут встречи с участниками специальной военной операции, экскурсии, благотворительные акции, соревнования и мастер-классы. Много интересного будет и в других районах столицы», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Так, в течение всей недели в столице будет проходить программа в честь Дня молодежи. Она объединит 250 локаций по всему городу, включая площадки проекта «Лето в Москве». Среди них — ВДНХ, парки, музеи, культурные центры, улицы и бульвары.
Отмечается, что на фестивале «День молодежи» выступят молодые музыкальные коллективы и уже популярные артисты. Эксперты проведут карьерные консультации и помогут определиться с будущей профессией.
Кроме того, каждому предложат присоединиться к художественным пленэрам и созданию сувениров. Более 40 мероприятий подготовили культурные площадки города — ВДНХ, музеи и парки. Интерактивная программа включает викторины, мастер-классы, лекции и спортивные турниры.
Как указано, на ВДНХ организуют несколько экскурсий, в том числе в центре «Космонавтика и авиация». Там посетителям расскажут о первых космонавтах, их детстве и становлении.
Москвичей и туристов также ждут на книжной выставке «Молодость — это фантастика» в культурном центре ЗИЛ и на поэтическом марафоне в доме А. Ф. Лосева, где свои стихи будут читать молодые авторы.
Сообщается, что в Измайловском парке пройдет молодежный межнациональный фестиваль. Среди активностей — спортивные и танцевальные соревнования, конкурс граффити, мастер-классы по технике рисования аэрозольными красками, занятия йогой и концерты.
В музее-заповеднике «Коломенское» выступят оркестры и джазовые коллективы. Ребят приглашают раскрыть свои таланты в творческих интерактивах, присоединиться к настольным играм и командным состязаниям.
В Дарвиновском музее состоится квест. Его участники подберут экспонаты для естественно-научного музея будущего и узнают о современных трендах в развитии науки. Еще всех желающих позовут на видеоэкскурсию со спецэффектами «Многообразие жизни на Земле».
В доме культуры «Культурный центр» при поддержке общества «Знание» покажут документальный фильм, посвященный российским студенческим отрядам. А в доме культуры «Михайловское» развернется фестиваль «ТиНАО. Притяжение», в рамках которого молодежные коллективы и солисты Москвы и Подмосковья выступят с концертной программой. А на летней веранде культурного центра «Зеленоград» начинающие и опытные барабанщики представят музыкальный проект «Ритмы города».
В пресс-службе добавили, что на окружных площадках проведут турниры по волейболу, настольному теннису, шахматам, дворовые спартакиады и товарищеские матчи по футболу.